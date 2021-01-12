Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия»

Московский городской суд смягчил приговор двум участникам сообщества «Новое величие» Руслану Костыленкову и Петру Карамзину, которые ранее были осуждены за экстремизм. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Их сроки сократили на три месяца. Они получили шесть лет и три месяца и шесть лет и девять месяцев лишения свободы соответственно.