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Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия»

Ведомости

Московский городской суд смягчил приговор двум участникам сообщества «Новое величие» Руслану Костыленкову и Петру Карамзину, которые ранее были осуждены за экстремизм. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Их сроки сократили на три месяца. Они получили шесть лет и три месяца и шесть лет и девять месяцев лишения свободы соответственно. 

Остальным фигурантам дела приговоры оставлены без изменений. Среди них: Вячеслав Крюков (6 лет общего режима), Максим Рощин (шесть с половиной лет условно), Дмитрий Полетаев (6 лет условно), Анна Павликова (4 года лишения свободы условно), Мария Дубовик (6 лет условно).

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 г. Их обвинили в создании экстремистского сообщества, которое, по версии следствия, намеревалось свергнуть конституционный строй в России. Семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста.

В декабре 2020 г. президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) призвал «еще раз посмотреть» на дело «Нового величия».

Ранее по теме: Путин заявил о возможности «посмотреть еще раз» на дело «Нового величия»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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