Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия»
Московский городской суд смягчил приговор двум участникам сообщества «Новое величие» Руслану Костыленкову и Петру Карамзину, которые ранее были осуждены за экстремизм. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Их сроки сократили на три месяца. Они получили шесть лет и три месяца и шесть лет и девять месяцев лишения свободы соответственно.
Остальным фигурантам дела приговоры оставлены без изменений. Среди них: Вячеслав Крюков (6 лет общего режима), Максим Рощин (шесть с половиной лет условно), Дмитрий Полетаев (6 лет условно), Анна Павликова (4 года лишения свободы условно), Мария Дубовик (6 лет условно).
Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 г. Их обвинили в создании экстремистского сообщества, которое, по версии следствия, намеревалось свергнуть конституционный строй в России. Семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста.
В декабре 2020 г. президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) призвал «еще раз посмотреть» на дело «Нового величия».