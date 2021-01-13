В AstraZeneca назвали условие применения вакцины в России
Применение вакцины AstraZeneca в России возможно только после получения одобрения регулятора, заявили в пресс-службе англо-шведской биофармацевтической компании, сообщает РБК.
«Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет производиться в том числе и на территории России», — заявил представитель фармацевтической компании. По его словам, AstraZeneca в июле прошлого года заключила соответствующее лицензионное соглашение с компанией «Р-Фарм».
В декабре AstraZeneca, научный Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Позднее РФПИ заявил о готовности начать испытания совместной вакцины с компанией AstraZeneca на Украине.
Вакцина конкурента AstraZeneca — препарат от BioNTech и Pfizer — уже зарегистрирован и используется для вакцинации в Великобритании и США.