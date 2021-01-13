В AstraZeneca назвали условие применения вакцины в России

«Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет производиться в том числе и на территории России», — заявил представитель фармацевтической компании. По его словам, AstraZeneca в июле прошлого года заключила соответствующее лицензионное соглашение с компанией «Р-Фарм».