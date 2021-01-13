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В AstraZeneca назвали условие применения вакцины в России

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Применение вакцины AstraZeneca в России возможно только после получения одобрения регулятора, заявили в пресс-службе англо-шведской биофармацевтической компании, сообщает РБК.

«Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет производиться в том числе и на территории России», — заявил представитель фармацевтической компании. По его словам, AstraZeneca в июле прошлого года заключила соответствующее лицензионное соглашение с компанией «Р-Фарм».

В декабре AstraZeneca, научный Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Позднее РФПИ заявил о готовности начать испытания совместной вакцины с компанией AstraZeneca на Украине.

Вакцина конкурента AstraZeneca — препарат от BioNTech и Pfizer — уже зарегистрирован и используется для вакцинации в Великобритании и США.

Ранее по теме: AstraZeneca и Центр Гамалеи подписали меморандум о сотрудничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных