Почти 60% граждан назвали Москву лучшим городом для построения карьеры
Почти 60% опрошенных жителей России назвали Москву лучшим городом для построения карьеры, следует из исследования сервиса «Работа.ру», передает ТАСС. В топ-3 городов, наиболее привлекательных для работы и построения карьеры, также вошли Санкт-Петербург (32%) и Краснодар (26%).
«Ожидаемо большинство жителей России (59%) назвали Москву лучшим городом для карьерного развития», — говорится в исследовании.
По данным опроса, 24% участников считают перспективным для развития город Сочи, а 23% респондентов — Екатеринбург. 18% респондентов считают, что успешную карьеру можно построить в Казани, 16% — в Новосибирске, 15% — в Ростове-на-Дону, 11% — в Нижнем Новгороде и 11% — в Самаре. Кроме того, каждый десятый опрошенный отметил Хабаровск как лучший город для построения карьеры, 9% — Красноярск, 5% — Воронеж, 4% — Челябинск, и по 1% — Волгоград и Пермь.