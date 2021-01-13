Почти 60% граждан назвали Москву лучшим городом для построения карьеры

По данным опроса, 24% участников считают перспективным для развития город Сочи, а 23% респондентов — Екатеринбург. 18% респондентов считают, что успешную карьеру можно построить в Казани, 16% — в Новосибирске, 15% — в Ростове-на-Дону, 11% — в Нижнем Новгороде и 11% — в Самаре. Кроме того, каждый десятый опрошенный отметил Хабаровск как лучший город для построения карьеры, 9% — Красноярск, 5% — Воронеж, 4% — Челябинск, и по 1% — Волгоград и Пермь.