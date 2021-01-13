Умер владелец The Daily Telegraph Дэвид Баркли
Британский миллиардер и владелец газеты The Daily Telegraph Дэвид Баркли скончался после непродолжительной болезни в возрасте 86 лет, сообщило агентство BBC. Информацию о смерти бизнесмена подтвердил также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«С уважением и восхищением прощаемся с сэром Дэвидом Баркли, который спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь», — написал политик на своей странице в Twitter.
Свою деятельность Баркли начинал с братом-близнецом Фредериком. В 1960-х годах они занялись гостиничным бизнесом и за 10 лет приобрели более 15 отелей. Кроме того, предприниматели развивали компании в сфере судоходства и розничной торговли.
Издательским бизнесом они занялись в 1990-х годах. В 1995 г. Баркли приобрели газету The Scotsman, которую в 2006 г. продали мультимедийной компании Johnston Press. В 2004 г. братья купили Telegraph Media Group, включающую в себя газеты The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, а также общественно-политический журнал The Spectator.
Издание Sunday Times поставило братьев Баркли на 17 место в списке самых богатых людей мира в 2020 г. Их состояние было оценено в £7 млрд (около 704,2 млрд руб.).