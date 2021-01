Умер владелец The Daily Telegraph Дэвид Баркли

Издательским бизнесом они занялись в 1990-х годах. В 1995 г. Баркли приобрели газету The Scotsman, которую в 2006 г. продали мультимедийной компании Johnston Press. В 2004 г. братья купили Telegraph Media Group, включающую в себя газеты The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, а также общественно-политический журнал The Spectator.