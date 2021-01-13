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Умер владелец The Daily Telegraph Дэвид Баркли

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Британский миллиардер и владелец газеты The Daily Telegraph Дэвид Баркли скончался после непродолжительной болезни в возрасте 86 лет, сообщило агентство BBC. Информацию о смерти бизнесмена подтвердил также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«С уважением и восхищением прощаемся с сэром Дэвидом Баркли, который спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь», — написал политик на своей странице в Twitter.

Свою деятельность Баркли начинал с братом-близнецом Фредериком. В 1960-х годах они занялись гостиничным бизнесом и за 10 лет приобрели более 15 отелей. Кроме того, предприниматели развивали компании в сфере судоходства и розничной торговли.

Издательским бизнесом они занялись в 1990-х годах. В 1995 г. Баркли приобрели газету The Scotsman, которую в 2006 г. продали мультимедийной компании Johnston Press. В 2004 г. братья купили Telegraph Media Group, включающую в себя газеты The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, а также общественно-политический журнал The Spectator.

Издание Sunday Times поставило братьев Баркли на 17 место в списке самых богатых людей мира в 2020 г. Их состояние было оценено в £7 млрд (около 704,2 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных