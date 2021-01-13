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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не должно успокаивать, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но, прежде всего, нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — сказал Путин.

Он отметил, что в России с тревогой наблюдают за ситуацией в Великобритании, находятся в контакте с европейскими партнерами. По словам президента, ограничение транспортных коммуникаций с другими странами – это временные меры. «Нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции», — добавил Путин.

14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России. 

По данным оперативного штаба на 13 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 22 850 человек, скончались 566 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 3,5 млн случаев заражения, из них более 2,8 млн пациентов выздоровели, более 63 тыс. умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных