Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но, прежде всего, нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — сказал Путин.