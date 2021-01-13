Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не должно успокаивать, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но, прежде всего, нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — сказал Путин.
Он отметил, что в России с тревогой наблюдают за ситуацией в Великобритании, находятся в контакте с европейскими партнерами. По словам президента, ограничение транспортных коммуникаций с другими странами – это временные меры. «Нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции», — добавил Путин.
14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России.
По данным оперативного штаба на 13 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 22 850 человек, скончались 566 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 3,5 млн случаев заражения, из них более 2,8 млн пациентов выздоровели, более 63 тыс. умерли.