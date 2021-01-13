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МИД работает над освобождением задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова

Ведомости

Российское посольство предпринимает усилия по освобождению задержанных в Южном Судане граждан РФ, среди которых блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с российскими гражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Варламова и Верзилова задержали в аэропорту Капуэта после того, как силовики неназванной принадлежности нашли в багаже блогера пульт от дрона. Сам дрон у Варламова, по его словам, ранее конфисковали военные в аэропорту Энтеббе в Уганде. «Нас сняли с самолета. Нам объявили что мы арестованы только что», — сказал Варламов в видеосообщении.

Помимо этого, Варламов в своем блоге рассказал о задержании его жены Любови и еще двух спутников.

Ранее по теме: Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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