МИД работает над освобождением задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова
Российское посольство предпринимает усилия по освобождению задержанных в Южном Судане граждан РФ, среди которых блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с российскими гражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Варламова и Верзилова задержали в аэропорту Капуэта после того, как силовики неназванной принадлежности нашли в багаже блогера пульт от дрона. Сам дрон у Варламова, по его словам, ранее конфисковали военные в аэропорту Энтеббе в Уганде. «Нас сняли с самолета. Нам объявили что мы арестованы только что», — сказал Варламов в видеосообщении.
Помимо этого, Варламов в своем блоге рассказал о задержании его жены Любови и еще двух спутников.