МИД работает над освобождением задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова

Варламова и Верзилова задержали в аэропорту Капуэта после того, как силовики неназванной принадлежности нашли в багаже блогера пульт от дрона. Сам дрон у Варламова, по его словам, ранее конфисковали военные в аэропорту Энтеббе в Уганде. «Нас сняли с самолета. Нам объявили что мы арестованы только что», — сказал Варламов в видеосообщении.