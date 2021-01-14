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Мишустин заявил о наступлении «переломного момента» коронавирусного кризиса

Ведомости

Сейчас Россия подошла к переломному моменту кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время приветствия участникам XII Гайдаровского форума — Международной научно-практической конференции «Россия и мир после пандемии».

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал он. Речь главы правительства опубликована на сайте кабмина.

По словам Мишустина, начавшаяся в России масштабная вакцинация от коронавируса должна создать полноценную защиту населения от COVID-19. Премьер-министр выразил уверенность, что по ходу формирования иммунитета к инфекции опасения, сдерживающие экономику страны, «уйдут в прошлое».

Мишустин напомнил, что Россия первой в мире разработала вакцину от коронавируса «Спутник V» и стала ее применять. «Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», — заявил глава кабмина.

13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Эффективность препарата оценивается в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. Путин назвал это лекарство лучшим в мире из всех подобных.

По данным оперштаба на 14 января, в России за время пандемии коронавирус выявили у 3 495 816 граждан. Из них 63 940 пациентов умерли, болеют в настоящий момент 549 832 человека. Рекорд по суточному приросту жителей с COVID-19 был зафиксирован 24 декабря — 29 935. В течение новогодних праздников этот показатель постепенно снижался и 10 января достиг минимального с ноября уровня — 22 851 новый случай.

Ранее по теме: Путин поручил начать в России массовую вакцинацию населения от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных