Мишустин заявил о наступлении «переломного момента» коронавирусного кризиса

По данным оперштаба на 14 января, в России за время пандемии коронавирус выявили у 3 495 816 граждан. Из них 63 940 пациентов умерли, болеют в настоящий момент 549 832 человека. Рекорд по суточному приросту жителей с COVID-19 был зафиксирован 24 декабря — 29 935. В течение новогодних праздников этот показатель постепенно снижался и 10 января достиг минимального с ноября уровня — 22 851 новый случай.