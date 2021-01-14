Мишустин заявил о наступлении «переломного момента» коронавирусного кризиса
Сейчас Россия подошла к переломному моменту кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время приветствия участникам XII Гайдаровского форума — Международной научно-практической конференции «Россия и мир после пандемии».
«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал он. Речь главы правительства опубликована на сайте кабмина.
По словам Мишустина, начавшаяся в России масштабная вакцинация от коронавируса должна создать полноценную защиту населения от COVID-19. Премьер-министр выразил уверенность, что по ходу формирования иммунитета к инфекции опасения, сдерживающие экономику страны, «уйдут в прошлое».
Мишустин напомнил, что Россия первой в мире разработала вакцину от коронавируса «Спутник V» и стала ее применять. «Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», — заявил глава кабмина.
13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Эффективность препарата оценивается в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. Путин назвал это лекарство лучшим в мире из всех подобных.
По данным оперштаба на 14 января, в России за время пандемии коронавирус выявили у 3 495 816 граждан. Из них 63 940 пациентов умерли, болеют в настоящий момент 549 832 человека. Рекорд по суточному приросту жителей с COVID-19 был зафиксирован 24 декабря — 29 935. В течение новогодних праздников этот показатель постепенно снижался и 10 января достиг минимального с ноября уровня — 22 851 новый случай.