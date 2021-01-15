В Индонезии 26 человек погибли из-за серии землетрясений
Минимум 26 человек погибли из-за серии землетрясений в Индонезии за последние сутки, сообщило AFP со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
«По последней информации, 26 человек погибли, все в городе Мамуджу», — говорится в сообщении.
Ранее Reuters сообщил, что как минимум десять человек погибли из-за землетрясений, пострадали более 600 человек.
Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в Индонезии днем 14 января. На следующий день ночью на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, которое вызвало несколько повторных толчков. Метеорологическое агентство Индонезии предупредило о риске новых толчков, которые потенциально будут достаточно сильными, чтобы вызвать цунами.
Землетрясение было сильным, но продолжалось не более 7 секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км. По данным Associated Press, в Индонезии часто случаются землетрясения, так как регион находится на «огненном кольце», дуге вулканов и линиях разломов в Тихоокеанском бассейне.