В Индонезии 26 человек погибли из-за серии землетрясений

Землетрясение было сильным, но продолжалось не более 7 секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км. По данным Associated Press, в Индонезии часто случаются землетрясения, так как регион находится на «огненном кольце», дуге вулканов и линиях разломов в Тихоокеанском бассейне.