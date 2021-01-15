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В Индонезии 26 человек погибли из-за серии землетрясений

Ведомости

Минимум 26 человек погибли из-за серии землетрясений в Индонезии за последние сутки, сообщило AFP со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. 

«По последней информации, 26 человек погибли, все в городе Мамуджу», — говорится в сообщении.

Ранее Reuters сообщил, что как минимум десять человек погибли из-за землетрясений, пострадали более 600 человек. 

Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в Индонезии днем 14 января. На следующий день ночью на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, которое вызвало несколько повторных толчков. Метеорологическое агентство Индонезии предупредило о риске новых толчков, которые потенциально будут достаточно сильными, чтобы вызвать цунами. 

Землетрясение было сильным, но продолжалось не более 7 секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км. По данным Associated Press, в Индонезии часто случаются землетрясения, так как регион находится на «огненном кольце», дуге вулканов и линиях разломов в Тихоокеанском бассейне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных