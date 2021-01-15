Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к крещенским купаниям
Во время крещенских купаний не рекомендуется находиться в проруби дольше минуты, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.
«Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения», — говорится в сообщении. Перед погружением в прорубь необходимо измерить артериальное давление и убедиться, что оно в норме. Следует разогреть кожные покровы, побыть на воздухе. Запрещено прыгать или нырять в прорубь, первыми в воду опускаются ноги. Сразу после купания надо насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями. Купаться в проруби не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям, отметили в ведомстве.
Перед и после купания запрещено употреблять алкоголь, не рекомендуется также пить кофе. Лучшим напитком для согревания после купания специалисты назвали горячий чай, теплый компот или горячий шоколад. Перед погружением в прорубь следует плотно поесть, «чтобы обеспечить организм "топливом", потому что, когда вы окажетесь в холодной воде, тело начнет тратить все ресурсы на обогрев». Такой прием пищи может состоять из крупы, нежирного мяса или рыбы и свежих овощей.