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Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к крещенским купаниям

Ведомости

Во время крещенских купаний не рекомендуется находиться в проруби дольше минуты, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения», — говорится в сообщении. Перед погружением в прорубь необходимо измерить артериальное давление и убедиться, что оно в норме. Следует разогреть кожные покровы, побыть на воздухе. Запрещено прыгать или нырять в прорубь, первыми в воду опускаются ноги. Сразу после купания надо насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.

Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями. Купаться в проруби не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям, отметили в ведомстве.

Перед и после купания запрещено употреблять алкоголь, не рекомендуется также пить кофе. Лучшим напитком для согревания после купания специалисты назвали горячий чай, теплый компот или горячий шоколад. Перед погружением в прорубь следует плотно поесть, «чтобы обеспечить организм "топливом", потому что, когда вы окажетесь в холодной воде, тело начнет тратить все ресурсы на обогрев». Такой прием пищи может состоять из крупы, нежирного мяса или рыбы и свежих овощей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных