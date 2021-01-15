Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к крещенским купаниям

Перед и после купания запрещено употреблять алкоголь, не рекомендуется также пить кофе. Лучшим напитком для согревания после купания специалисты назвали горячий чай, теплый компот или горячий шоколад. Перед погружением в прорубь следует плотно поесть, «чтобы обеспечить организм "топливом", потому что, когда вы окажетесь в холодной воде, тело начнет тратить все ресурсы на обогрев». Такой прием пищи может состоять из крупы, нежирного мяса или рыбы и свежих овощей.