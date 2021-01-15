Футболист Уэйн Руни завершил карьеру игрока

Уэйн Руни в 2002 г. в возрасте 16 лет дебютировал в основном составе «Эвертона». Через два года он перешел в «Манчестер Юнайтед», где в числе прочего выиграл пять чемпионских титулов Английской Премьер-лиги и стал победителем Лиги Чемпионов. С 53 голами Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.