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Футболист Уэйн Руни завершил карьеру игрока

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Английский футболист Уэйн Руни завершил карьеру игрока, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Дерби Каунти». 

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» назначен на пост главного тренера «Дерби Каунти». Контракт с ним заключен на срок до лета 2023 г. 

Ранее Руни входил в тренерский штаб команды, при этом 35 раз выступил в качестве игрока «Дерби Каунти». В ноябре прошлого года Руни стал исполняющим обязанности главного тренера.

Уэйн Руни в 2002 г. в возрасте 16 лет дебютировал в основном составе «Эвертона». Через два года он перешел в «Манчестер Юнайтед», где в числе прочего выиграл пять чемпионских титулов Английской Премьер-лиги и стал победителем Лиги Чемпионов. С 53 голами Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных