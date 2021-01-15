Футболист Уэйн Руни завершил карьеру игрока
Английский футболист Уэйн Руни завершил карьеру игрока, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Дерби Каунти».
Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» назначен на пост главного тренера «Дерби Каунти». Контракт с ним заключен на срок до лета 2023 г.
Ранее Руни входил в тренерский штаб команды, при этом 35 раз выступил в качестве игрока «Дерби Каунти». В ноябре прошлого года Руни стал исполняющим обязанности главного тренера.
Уэйн Руни в 2002 г. в возрасте 16 лет дебютировал в основном составе «Эвертона». Через два года он перешел в «Манчестер Юнайтед», где в числе прочего выиграл пять чемпионских титулов Английской Премьер-лиги и стал победителем Лиги Чемпионов. С 53 голами Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.