Бразильский регулятор вернул документы по экстренному использованию вакцины «Спутник V»

В России вакцинация групп риска от коронавируса началась в середине декабря 2020 г. 13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения со следующей недели — 18 января. Для этого будет использоваться препарат «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.