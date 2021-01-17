В Турции раскрыли подробности инцидента с затонувшим сухогрузом в Черном море
Сухогруз Arvin, затонувший в Черном море у берегов Турции, ходил не под российским флагом, как сообщалось ранее, а под флагом Палау, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.
«Мы заявили, что судно шло под российским флагом, но мы узнали, что это был флаг Палау», — цитирует его агентство Anadolu.
По его словам, экипаж корабля состоял из граждан Украины. Всего на борту было 12 человек, шестерых моряков спасателям удалось спасти, два человека погибли, поиски остальных моряков продолжаются.
Позднее власти уточнили, что десять членов экипажа сухогруза являются гражданами Украины, еще двое – россиянами. Судно направлялось из Грузии в Болгарию и пыталось укрыться у побережья от плохих погодных условий, которые и стали причиной затопления сухогруза. Из-за высоких волн усложняются и поисково-спасательные работы, добавили в региональной администрации.
Позднее губернатор Гюнер сообщил, что число погибших увеличилось до четырех человек.