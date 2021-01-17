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В Турции раскрыли подробности инцидента с затонувшим сухогрузом в Черном море

Ведомости

Сухогруз Arvin, затонувший в Черном море у берегов Турции, ходил не под российским флагом, как сообщалось ранее, а под флагом Палау, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

«Мы заявили, что судно шло под российским флагом, но мы узнали, что это был флаг Палау», — цитирует его агентство Anadolu.

По его словам, экипаж корабля состоял из граждан Украины. Всего на борту было 12 человек, шестерых моряков спасателям удалось спасти, два человека погибли, поиски остальных моряков продолжаются.

Позднее власти уточнили, что десять членов экипажа сухогруза являются гражданами Украины, еще двое – россиянами. Судно направлялось из Грузии в Болгарию и пыталось укрыться у побережья от плохих погодных условий, которые и стали причиной затопления сухогруза. Из-за высоких волн усложняются и поисково-спасательные работы, добавили в региональной администрации.

Позднее губернатор Гюнер сообщил, что число погибших увеличилось до четырех человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных