В Турции раскрыли подробности инцидента с затонувшим сухогрузом в Черном море

Позднее власти уточнили, что десять членов экипажа сухогруза являются гражданами Украины, еще двое – россиянами. Судно направлялось из Грузии в Болгарию и пыталось укрыться у побережья от плохих погодных условий, которые и стали причиной затопления сухогруза. Из-за высоких волн усложняются и поисково-спасательные работы, добавили в региональной администрации.