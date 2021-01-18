Школы Якутска перейдут на дистанционку из-за сильных морозов
Ученики с 1 по 11 класс в Якутске перейдут на дистанционное обучение из-за экстремально низких температур, говорится на сайте администрации города. Дистанционка продлится с 19 по 25 января.
Ученики с 1 по 8 класс перешли на дистанционку с 13 января. Школьники 9-11 классов оставались на очном обучении «с учетом погодных условий». По данным правительства Якутии, 343 школы региона перешли на дистанционное обучение из-за низких температур.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что на большей части территории России прогнозируется аномально холодная погода. В Якутии минимальная температура достигнет -56 градусов.