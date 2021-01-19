Трамп частично снял ограничения на въезд в США
Действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об отмене ограничений на въезд в страну из Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенской зоны с 26 января. Такой документ опубликовала пресс-служба Белого дома.
«Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США. В связи с этим постановляю, что исполнительные указы о приостановке въезда прекращают свое действие с 26 января», — говорится в сообщении. Прибывающие в США иностранцы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.
При этом ограничения для граждан Китая и Ирана сохранятся, так как эти страны отказывались сотрудничать с США по вопросам здравоохранения и своевременно не делились информацией о распространении коронавируса, отметил глава администрации Соединенных Штатов. Ограничения на въезд в страну были введены в марте 2020 г. из-за распространения COVID-19.
Трамп подписал указ за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Официальный представитель переходной команды демократа Джен Псаки заявила, что Байден не позволит Трампу снять ограничения на въезд. По ее словам, с учетом усугубления ситуации с пандемией и появления по всему миру новых штаммов вируса сейчас не время снимать ограничения на международные путешествия.