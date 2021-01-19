Трамп частично снял ограничения на въезд в США

«Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США. В связи с этим постановляю, что исполнительные указы о приостановке въезда прекращают свое действие с 26 января», — говорится в сообщении. Прибывающие в США иностранцы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.