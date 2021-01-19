Умер экс-ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Постоянным ведущим последней он стал в 1992 г. и был им до 1996 г. Кроме того, с 1995 г. вел информационные программы Первого канала. В 2006 г. Выхухолев перешел на ВГТРК и начал записывать интервью с политическими деятелями для информационного телеканала «Вести».