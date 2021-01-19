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Умер экс-ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Ведомости

Телевизионный журналист, экс-ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев скончался в возрасте 66 лет, сообщила его дочь Мария Выхухолева.

«Сегодня Игоря Выхухолева не стало.  Спасибо, папа, за все», — написала она на своей странице в Facebook.

В разговоре с ТАСС дочь журналиста уточнила, что ее отец скончался 18 января. Причиной смерти, по ее словам, стали проблемы с сердцем.

Выхухолев родился 15 января 1955 г. в Москве. В 1978 г. он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, затем до 1981 г. работал в Агентстве печати «Новости», а после — в Главной редакции информационных программ Гостелерадио СССР редактором программы «Время».

Постоянным ведущим последней он стал в 1992 г. и был им до 1996 г. Кроме того, с 1995 г. вел информационные программы Первого канала. В 2006 г. Выхухолев перешел на ВГТРК и начал записывать интервью с политическими деятелями для информационного телеканала «Вести». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных