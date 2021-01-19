Умер экс-ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Телевизионный журналист, экс-ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев скончался в возрасте 66 лет, сообщила его дочь Мария Выхухолева.
В разговоре с ТАСС дочь журналиста уточнила, что ее отец скончался 18 января. Причиной смерти, по ее словам, стали проблемы с сердцем.
Выхухолев родился 15 января 1955 г. в Москве. В 1978 г. он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, затем до 1981 г. работал в Агентстве печати «Новости», а после — в Главной редакции информационных программ Гостелерадио СССР редактором программы «Время».
Постоянным ведущим последней он стал в 1992 г. и был им до 1996 г. Кроме того, с 1995 г. вел информационные программы Первого канала. В 2006 г. Выхухолев перешел на ВГТРК и начал записывать интервью с политическими деятелями для информационного телеканала «Вести».