РБК: полицейского проверят на «слив» данных для расследования дела Навального
Следователи Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении старшего лейтенанта отделения полиции №6 по Самарскому району Самары Кирилла Чупрова, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и источник в областном ГУ МВД.
По версии следствия, Чупров «слил» постороннему лицу информацию из базы данных «Розыск магистраль», позволяющей узнать сведения о поездках конкретного лица на поездах, самолетах и пассажирским автотранспортом, куда билеты приобретаются по удостоверяющим личность документам. Сотрудники правоохранительных органов имеют доступ к базе по логину и паролю.
Следствие считает, что предоставленная подозреваемым полицейским информация касалась передвижений лиц, которых журналисты изданий Bellingcat, The Insider и CNN назвали сотрудниками ФСБ, причастными к предполагаемому отравлению основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального.
«Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — цитирует РБК своего собеседника.
Издание уточнило, что Чупров помещен под домашний арест. Кроме того, один из собеседников журналистов рассказал, что проверка также проводится в отношении начальника дежурной части отделения полиции №6.
20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, впоследствии он впал в кому. Самолет экстренно посадили в Омске и доставили оппозиционера в местную больницу. 22 августа после обращения его жены Юлии к президенту России Владимиру Путину основателя ФБК разрешили транспортировать в берлинскую клинику «Шарите». Там врачи в итоге заявили, что причиной ухудшения состояния здоровья пациента стало отравление запрещенным боевым химическим веществом из группы «Новичок».
Позже журналисты изданий The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, в котором заявили, что Навального пыталась отравить ФСБ. Российские власти не подтвердили версию отравления блогера, сославшись на то, что омские медики при осмотре не нашли в его анализах следов яда, а Германия, несмотря на многочисленные запросы, так и не выслала результаты обследования Навального.