Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

РБК: полицейского проверят на «слив» данных для расследования дела Навального

Ведомости

Следователи Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении старшего лейтенанта отделения полиции №6 по Самарскому району Самары Кирилла Чупрова, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и источник в областном ГУ МВД.

По версии следствия, Чупров «слил» постороннему лицу информацию из базы данных «Розыск магистраль», позволяющей узнать сведения о поездках конкретного лица на поездах, самолетах и пассажирским автотранспортом, куда билеты приобретаются по удостоверяющим личность документам. Сотрудники правоохранительных органов имеют доступ к базе по логину и паролю. 

Следствие считает, что предоставленная подозреваемым полицейским информация касалась передвижений лиц, которых журналисты изданий Bellingcat, The Insider и CNN назвали сотрудниками ФСБ, причастными к предполагаемому отравлению основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального.

«Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — цитирует РБК своего собеседника.

Издание уточнило, что Чупров помещен под домашний арест. Кроме того, один из собеседников журналистов рассказал, что проверка также проводится в отношении начальника дежурной части отделения полиции №6.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, впоследствии он впал в кому. Самолет экстренно посадили в Омске и доставили оппозиционера в местную больницу. 22 августа после обращения его жены Юлии к президенту России Владимиру Путину основателя ФБК разрешили транспортировать в берлинскую клинику «Шарите». Там врачи в итоге заявили, что причиной ухудшения состояния здоровья пациента стало отравление запрещенным боевым химическим веществом из группы «Новичок».

Позже журналисты изданий The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, в котором заявили, что Навального пыталась отравить ФСБ. Российские власти не подтвердили версию отравления блогера, сославшись на то, что омские медики при осмотре не нашли в его анализах следов яда, а Германия, несмотря на многочисленные запросы, так и не выслала результаты обследования Навального. 

Ранее по теме: Арест Навального может усилить раскол в обществе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных