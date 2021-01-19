РБК: полицейского проверят на «слив» данных для расследования дела Навального

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, впоследствии он впал в кому. Самолет экстренно посадили в Омске и доставили оппозиционера в местную больницу. 22 августа после обращения его жены Юлии к президенту России Владимиру Путину основателя ФБК разрешили транспортировать в берлинскую клинику «Шарите». Там врачи в итоге заявили, что причиной ухудшения состояния здоровья пациента стало отравление запрещенным боевым химическим веществом из группы «Новичок».