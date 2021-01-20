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Германия продлила карантин до 14 февраля

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Власти Германии продлили карантин из-за пандемии коронавируса до 14 февраля, сообщила газета Frankfurter Rundschau. Людям разрешается собираться вместе максимум с одним человеком, который не живет с ними в одном доме.

Власти призвали работодателей по возможности переводить сотрудников на удаленную работу. Там. где это невозможно сделать, нужно уменьшить число людей в одном помещении и усилить требования по ношению масок. Заведения общепита останутся закрытыми, но им разрешено продавать еду навынос. Школы и детские сады также останутся закрытыми. Во время церковных служб обязательно нужно надевать маски и соблюдать дистанцию, а пение в церквях запрещено.  

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что к концу лета при достаточном количестве доз вакцины каждый гражданин Германии должен пройти вакцинацию от коронавируса. По ее словам, при ухудшении ситуации Германия может снова закрыть границы.

Повторно введенные жесткие карантинные меры действуют в Германии с 16 декабря 2020 г. До конца января в стране будут закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, большая часть школ останется на дистанционном обучении, сохранится запрет на массовые мероприятия в праздники, а также на продажу пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах. Кроме того, в регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация, жителям запрещено отдаляться от места проживания более чем на 15 км, за исключением ряда случаев, включая, например, посещение врача.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии выявлено около 2,1 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 49 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных