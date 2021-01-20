РФПИ подал заявление на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 91,4%, эффективность от тяжелых форм коронавируса — 100%. С середины декабря 2020 г. в России проходит вакцинация от коронавируса групп риска населения с помощью «Спутника V». 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса.