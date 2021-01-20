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РФПИ подал заявление на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РФПИ.

«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале», — сообщили в РФПИ. Решение о регистрации российского препарата в ЕС будет принято по результатам серии экспертных проверок. 

«Вчера эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Более 20 международных экспертов и ученых приняли участие во встрече. Рекомендации по результатам сегодняшнего обсуждения будут направлены разработчикам вакцины "Спутник V" в течение 7-10 дней», — подчеркнул представитель РФПИ. Кроме этого, 22 января Всемирная организация здоровья (ВОЗ) начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки «Спутник V».

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 91,4%, эффективность от тяжелых форм коронавируса — 100%. С середины декабря 2020 г. в России проходит вакцинация от коронавируса групп риска населения с помощью «Спутника V». 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных