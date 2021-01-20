РФПИ подал заявление на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РФПИ.
«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале», — сообщили в РФПИ. Решение о регистрации российского препарата в ЕС будет принято по результатам серии экспертных проверок.
«Вчера эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Более 20 международных экспертов и ученых приняли участие во встрече. Рекомендации по результатам сегодняшнего обсуждения будут направлены разработчикам вакцины "Спутник V" в течение 7-10 дней», — подчеркнул представитель РФПИ. Кроме этого, 22 января Всемирная организация здоровья (ВОЗ) начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки «Спутник V».
Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 91,4%, эффективность от тяжелых форм коронавируса — 100%. С середины декабря 2020 г. в России проходит вакцинация от коронавируса групп риска населения с помощью «Спутника V». 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса.