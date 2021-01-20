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Умерла режиссер фильма «Говорит Москва» Ренита Григорьева

Ведомости

Режиссер фильмов «Говорит Москва» и «Мальчики» Ренита Григорьева умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны», — говорится в сообщении.

Ренита Григорьева окончила исторический факультет МГУ в 1955 г. и режиссерский факультет ВГИКа в 1959 г. Она работала на ЦСДФ, затем на киностудии им. М.Горького. Большинство документальных фильмов и все игровые фильмы снимала вместе с мужем — Юрием Григорьевым.

Среди них — «Дорога на фестиваль», «Венский лес», «Сердце друга», «Праздники детства», «Говорит Москва», «Мальчики», документальные фильмы «Утро нашего города», «Слово представляется студентам», «Жизнь одна…» «По следам фильма «Молодая Гвардия»» и др. За фильм «Праздники детства» по рассказам В.М.Шукшина она стала лауреатом Государственной премии СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных