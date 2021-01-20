Умерла режиссер фильма «Говорит Москва» Ренита Григорьева

Ренита Григорьева окончила исторический факультет МГУ в 1955 г. и режиссерский факультет ВГИКа в 1959 г. Она работала на ЦСДФ, затем на киностудии им. М.Горького. Большинство документальных фильмов и все игровые фильмы снимала вместе с мужем — Юрием Григорьевым.