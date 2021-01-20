Умерла режиссер фильма «Говорит Москва» Ренита Григорьева
Режиссер фильмов «Говорит Москва» и «Мальчики» Ренита Григорьева умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны», — говорится в сообщении.
Ренита Григорьева окончила исторический факультет МГУ в 1955 г. и режиссерский факультет ВГИКа в 1959 г. Она работала на ЦСДФ, затем на киностудии им. М.Горького. Большинство документальных фильмов и все игровые фильмы снимала вместе с мужем — Юрием Григорьевым.
Среди них — «Дорога на фестиваль», «Венский лес», «Сердце друга», «Праздники детства», «Говорит Москва», «Мальчики», документальные фильмы «Утро нашего города», «Слово представляется студентам», «Жизнь одна…» «По следам фильма «Молодая Гвардия»» и др. За фильм «Праздники детства» по рассказам В.М.Шукшина она стала лауреатом Государственной премии СССР.