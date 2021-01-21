Минимум 31 человек погиб в результате взрывов в Багдаде

Два террориста-смертника совершили самоподрыв на рынке в центре Багдада, на площади Таяран, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в сфере безопасности. По данным СМИ, погиб 31 человек и это число может возрасти, так как многие люди находятся в критическом состоянии.