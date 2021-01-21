Минимум 31 человек погиб в результате взрывов в Багдаде
Два террориста-смертника совершили самоподрыв на рынке в центре Багдада, на площади Таяран, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в сфере безопасности. По данным СМИ, погиб 31 человек и это число может возрасти, так как многие люди находятся в критическом состоянии.
Ранены, по предварительным данным, 73 человека. Корреспондент телеканала отметил, что теракт произошел днем, в то время, когда рынок обычно переполнен.
Пресс-секретарь главнокомандующего вооруженными силами генерал-майор Яхья Расул Абдулла объяснил, что смертники взорвались, когда их преследовали силовики в районе Баб-эль-Шарки в Багдаде. Пока не установлено, кто ответственен за теракт.
Al Arabiya также отмечает, что ранее подобные операции постоянно проводили ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России). Однако с 2017 г. спецслужбы имели «некоторый успех» в ликвидации организации, хотя некоторые из ее ячеек все еще активны в некоторых районах страны.
Вчера взрыв произошел в центре Мадрида в здании церковного прихода. Местные власти сообщили о троих погибших и 11 пострадавших. Сегодня умер четвертый человек – молодой священник Рубен Перес Аяла.