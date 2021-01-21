СМИ сообщили о госпитализации Федора Емельяненко с коронавирусом

44-летний Емельяненко является заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо. В активе российского бойца смешанного стиля 39 побед и шесть поражений. Последний на данный момент бой спортсмена прошел в декабре 2019 г. против американца Куинтона Джексона на турнире Bellator X Rizin в Японии и завершился победой Емельяненко.