Мосжилинспекция опровергла сообщения о проверке перепланировок в квартирах
Мосжилинспекция опровергла сообщения о проведении специальных рейдов по проверке законности перепланировок в московских квартирах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
«Информация о массовых проверках квартир на предмет выявления незаконной перепланировки недостоверна. Это выдумка», — сказали в Мосжилинспекции, отметив, что невозможно провести какой-то рейд, поскольку инспекция не обладает полномочиями для проникновения в квартиру.
В надзорном ведомстве пояснили, что могут попасть в квартиру только с согласия собственника или по решению суда. А основанием для проверки могут служить обращения граждан, органов исполнительной власти и управляющих компаний о случаях самовольной перепланировки.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в России начали массово проверять квартиры на наличие незаконные планировки.