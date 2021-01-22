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WSJ назвал возможную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

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Неполадки системы автоматического регулирования расхода топлива и тяги могли стать причиной крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в Индонезии 9 января, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По данным бортового самописца, вместо отключения системы пилоты пытались заставить ее работать. 

Самолеты Boeing 737-524 с двумя двигателями могут безопасно летать с одним двигателем, пилотов обучают управлению самолетом в таких условиях. Большие различия в тяге двух двигателей усложняют управление и требуют быстрой реакции пилота, рассказали эксперты по безопасности. По их мнению, делать окончательные выводы о причинах крушения самолета слишком рано.

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 сообщал, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все находящиеся в самолете погибли.

Официально власти пока не называли причину крушения самолета. Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади заявил, что самолет попал в зону сильной турбулентности, писало издание Detik News.

Ранее по теме: В Индонезии назвали предварительную причину разрушения лайнера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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