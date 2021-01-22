WSJ назвал возможную причину крушения Boeing 737 в Индонезии
Неполадки системы автоматического регулирования расхода топлива и тяги могли стать причиной крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в Индонезии 9 января, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По данным бортового самописца, вместо отключения системы пилоты пытались заставить ее работать.
Самолеты Boeing 737-524 с двумя двигателями могут безопасно летать с одним двигателем, пилотов обучают управлению самолетом в таких условиях. Большие различия в тяге двух двигателей усложняют управление и требуют быстрой реакции пилота, рассказали эксперты по безопасности. По их мнению, делать окончательные выводы о причинах крушения самолета слишком рано.
Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 сообщал, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все находящиеся в самолете погибли.
Официально власти пока не называли причину крушения самолета. Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади заявил, что самолет попал в зону сильной турбулентности, писало издание Detik News.