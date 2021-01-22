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Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном предприятии Татарстана

Ведомости

Два человека погибли и один пострадал в результате взрыва на предприятии «Малые нефтяные компании Татарстана», сообщает региональная прокуратура. 

«По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО «Малые нефтяные компании Татарстана»», — сообщили там. Инцидент произошел в селе Большое Нуркеево Сармановского района. По факту случившегося проводится проверка.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются. Прокуратура выяснит, соблюдались ли правила безопасности при работе на предприятии. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, заявили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных