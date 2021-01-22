Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном предприятии Татарстана
Два человека погибли и один пострадал в результате взрыва на предприятии «Малые нефтяные компании Татарстана», сообщает региональная прокуратура.
«По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО «Малые нефтяные компании Татарстана»», — сообщили там. Инцидент произошел в селе Большое Нуркеево Сармановского района. По факту случившегося проводится проверка.
Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются. Прокуратура выяснит, соблюдались ли правила безопасности при работе на предприятии. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, заявили в ведомстве.