В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавирусом в конце зимы
Небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России в конце зимы – начале весны, поскольку коронавирус приобретает черты сезонной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Так как коронавирус, судя по всему, приобретает черты сезонной инфекции, то не исключен небольшой рост заболеваемости в конце зимы – начале весны, как обычно происходит со всеми сезонными ОРВИ», – сказала Пшеничная, отметив, что на это влияют погодные факторы и социальная активность населения.
Ранее Пшеничная заявила, что после зимнего спада заболеваемость коронавирусной инфекцией может снова вырасти в начале весны – это характерно для сезонных инфекций, одной из которых может стать COVID-19. Однако заболеваемость, по оценке Пшеничной, вряд ли достигнет показателей осеннего пика.
По данным оперативного штаба на 22 января, в России за сутки выявили 21 513 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 318 человек, 580 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заражения и 68 412 летальных исходов.