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В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавирусом в конце зимы

Ведомости

Небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России в конце зимы – начале весны, поскольку коронавирус приобретает черты сезонной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Так как коронавирус, судя по всему, приобретает черты сезонной инфекции, то не исключен небольшой рост заболеваемости в конце зимы – начале весны, как обычно происходит со всеми сезонными ОРВИ», – сказала Пшеничная, отметив, что на это влияют погодные факторы и социальная активность населения.

Ранее Пшеничная заявила, что после зимнего спада заболеваемость коронавирусной инфекцией может снова вырасти в начале весны – это характерно для сезонных инфекций, одной из которых может стать COVID-19. Однако заболеваемость, по оценке Пшеничной, вряд ли достигнет показателей осеннего пика. 

По данным оперативного штаба на 22 января, в России за сутки выявили 21 513 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 318 человек, 580 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заражения и 68 412 летальных исходов.

Ранее по теме: Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в 61 регионе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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