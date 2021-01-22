В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавирусом в конце зимы

«Так как коронавирус, судя по всему, приобретает черты сезонной инфекции, то не исключен небольшой рост заболеваемости в конце зимы – начале весны, как обычно происходит со всеми сезонными ОРВИ», – сказала Пшеничная, отметив, что на это влияют погодные факторы и социальная активность населения.