Тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом
Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан заразился коронавирусом, говорится на официальном сайте ФК.
««Реал Мадрид» сообщает, что наш тренер Зинедин Зидан получил положительный тест на корогнавирус», — говорится в сообщении.
В середине января сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и вратарь футбольного клуба Андрей Лунев заразились коронавирусом.
Ранее Российский футбольный союз сообщил, что ведет переговоры о вакцинации от коронавируса основной и молодежной сборных по футболу в первоочередном порядке.