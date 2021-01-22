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Тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан заразился коронавирусом, говорится на официальном сайте ФК.

««Реал Мадрид» сообщает, что наш тренер Зинедин Зидан получил положительный тест на корогнавирус», — говорится в сообщении.

В середине января сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и вратарь футбольного клуба Андрей Лунев заразились коронавирусом.

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что ведет переговоры о вакцинации от коронавируса основной и молодежной сборных по футболу в первоочередном порядке. 

Ранее по теме: РФС планирует вне очереди привить футболистов сборной от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных