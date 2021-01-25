Врач заявил об увеличенном риске заражения коронавирусом у тревожных людей

Для снижения тревожности доктор рекомендовал не реагировать на различного рода слухи и недостоверную информацию о вирусе, а самостоятельно изучить вопрос. Он подчеркнул, что сейчас много сведений содержится в открытых источниках: их передают по радио, телевизору и в интернете. Кроме того, по мнению Салынцева, прививка от коронавируса также поможет людям бороться с тревожностью, поскольку они перестанут бояться заболеть. В связи с этим он рекомендовал пройти вакцинацию.