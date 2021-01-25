Врач заявил об увеличенном риске заражения коронавирусом у тревожных людей
Высокий уровень тревожности ведет к снижению иммунитета человека, что повышает степень его подверженности к заражению какими-либо инфекциями, в том числе — коронавирусом, заявил психотерапевт Игорь Салынцев.
«Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», — сказал он в разговоре с радио Sputnik.
Для снижения тревожности доктор рекомендовал не реагировать на различного рода слухи и недостоверную информацию о вирусе, а самостоятельно изучить вопрос. Он подчеркнул, что сейчас много сведений содержится в открытых источниках: их передают по радио, телевизору и в интернете. Кроме того, по мнению Салынцева, прививка от коронавируса также поможет людям бороться с тревожностью, поскольку они перестанут бояться заболеть. В связи с этим он рекомендовал пройти вакцинацию.
По данным оперштаба на 25 января, сегодня в России впервые с 11 ноября за сутки коронавирус был обнаружен менее чем у 20 тыс. человек — 19 290. Всего за время пандемии им заразились 3 738 690 человек. Из них большинство — 3 150 763 пациента — выздоровели. Умерли 69 918 граждан с подтвержденным COVID-19. В настоящее время в активной стадии болезни находятся 518 009 россиян.