Врач спрогнозировал срок снятия ограничений по коронавирусу в России
Большая часть населения России может пройти вакцинацию от коронавируса к началу второго полугодия или к концу лета, после этого власти смогут отменить значительную часть ограничений, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева.
«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — сказал Малышев. Прививки от коронавируса, по его словам, не отменяют необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию, потому что еще недостаточное количество людей получило иммунитет к вирусу.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.
В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.