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Врач спрогнозировал срок снятия ограничений по коронавирусу в России

Ведомости

Большая часть населения России может пройти вакцинацию от коронавируса к началу второго полугодия или к концу лета, после этого власти смогут отменить значительную часть ограничений, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева. 

«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — сказал Малышев. Прививки от коронавируса, по его словам, не отменяют необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию, потому что еще недостаточное количество людей получило иммунитет к вирусу. 

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. 

В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных