Врач спрогнозировал срок снятия ограничений по коронавирусу в России

«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — сказал Малышев. Прививки от коронавируса, по его словам, не отменяют необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию, потому что еще недостаточное количество людей получило иммунитет к вирусу.