Компания Вайнштейна выплатит более $17 млн жертвам домогательств
Суд в США одобрил план ликвидации компании голливудского продюсера Харви Вайнштейна Weinstein Co., который предполагает выплату в размере $17,1 млн жертвам сексуальных домогательств Вайнштейна, сообщило Variety.
Решение о выплате компенсации было поставлено на голосование жертв домогательств продюсера: 39 проголосовали «за», восемь — «против». Компенсации получат более 50 заявителей, самые большие выплаты могут превысить $500 тыс., отметило издание.
Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации NYT. В материале Ронана Фэрроу Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более 100 женщин, в том числе такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто выступили с обвинениями в адрес Вайнштейна, и стартовало движение #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.
Харви Вайнштейн был осужден на 23 года тюрьмы 11 марта 2020 г. Манхэттенский суд присяжных 24 февраля признал его виновным в изнасиловании актрисы в номере нью-йоркского отеля в 2013 г. и в принуждении к оральному сексу бывшей помощницы продюсера в 2006 г.