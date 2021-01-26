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Компания Вайнштейна выплатит более $17 млн жертвам домогательств

Ведомости

Суд в США одобрил план ликвидации компании голливудского продюсера Харви Вайнштейна Weinstein Co., который предполагает выплату в размере $17,1 млн жертвам сексуальных домогательств Вайнштейна, сообщило Variety. 

Решение о выплате компенсации было поставлено на голосование жертв домогательств продюсера: 39 проголосовали «за», восемь — «против». Компенсации получат более 50 заявителей, самые большие выплаты могут превысить $500 тыс., отметило издание.

Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации NYT. В материале Ронана Фэрроу Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более 100 женщин, в том числе такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто выступили с обвинениями в адрес Вайнштейна, и стартовало движение #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.

Харви Вайнштейн был осужден на 23 года тюрьмы 11 марта 2020 г. Манхэттенский суд присяжных 24 февраля признал его виновным в изнасиловании актрисы в номере нью-йоркского отеля в 2013 г. и в принуждении к оральному сексу бывшей помощницы продюсера в 2006 г.

Ранее по теме: Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных