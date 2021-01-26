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Рада разрешила допустить иностранных военных на Украину для учений

Ведомости

Верховная Рада приняла законопроект о допуске военнослужащих других государств на территорию Украины для участия в военных учениях в 2021 г., сообщает 112.ua.

«Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 4499 об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. "За" проголосовали 325 нардепов», — сообщает издание.

В общей сложности Украина на проведение военных учений в 2021 г. планирует потратить свыше 100 млн руб. (38,5 млн гривен). Эти средства будут направлены из годового бюджета Минобороны страны.

В 2021 г. Украина планирует провести восемь военных учений, в том числе совместно с вооруженными силами США, Великобритании, Польши, Румынии, а также военнослужащими сил НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных