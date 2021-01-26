Рада разрешила допустить иностранных военных на Украину для учений

«Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 4499 об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. "За" проголосовали 325 нардепов», — сообщает издание.