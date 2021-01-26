Рада разрешила допустить иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада приняла законопроект о допуске военнослужащих других государств на территорию Украины для участия в военных учениях в 2021 г., сообщает 112.ua.
«Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 4499 об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. "За" проголосовали 325 нардепов», — сообщает издание.
В общей сложности Украина на проведение военных учений в 2021 г. планирует потратить свыше 100 млн руб. (38,5 млн гривен). Эти средства будут направлены из годового бюджета Минобороны страны.
В 2021 г. Украина планирует провести восемь военных учений, в том числе совместно с вооруженными силами США, Великобритании, Польши, Румынии, а также военнослужащими сил НАТО.