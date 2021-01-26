Австрийский бизнесмен задержан в Москве по делу о незаконном предпринимательстве

Компания «Экоком», основанная в 1999 г., специализируется на планировании, продаже, поставке и обслуживании систем защиты окружающей среды, а также на строительстве экологически безопасных свалок. Предприятие было задействовано в рекультивации ряда российских полигонов. Например, правительство определило «Экоком» подрядчиком для работы на полигоне «Кучино» в Балашихе, закрытом в 2017 г. по поручению президента России Владимира Путина после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах и нарушения при эксплуатации полигона.