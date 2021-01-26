Австрийский бизнесмен задержан в Москве по делу о незаконном предпринимательстве
В Москве по обвинению в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ) задержан гендиректор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского районного суда Ольгу Бондареву.
«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий», — заявила она. По данной статье Кайзеру грозит до пяти лет лишения свободы. Меру пресечения ему изберут 28 января, уточнили в суде.
По данным «Интерфакса», расследование дело ведет Главное управление МВД по Подмосковью. Суть обвинения не уточняется, однако, как утверждает агентство, следствие оценивает ущерб от деятельности Кайзера более чем в 9 млн руб.
Компания «Экоком», основанная в 1999 г., специализируется на планировании, продаже, поставке и обслуживании систем защиты окружающей среды, а также на строительстве экологически безопасных свалок. Предприятие было задействовано в рекультивации ряда российских полигонов. Например, правительство определило «Экоком» подрядчиком для работы на полигоне «Кучино» в Балашихе, закрытом в 2017 г. по поручению президента России Владимира Путина после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах и нарушения при эксплуатации полигона.