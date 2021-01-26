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Австрийский бизнесмен задержан в Москве по делу о незаконном предпринимательстве

Ведомости

В Москве по обвинению в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ) задержан гендиректор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского районного суда Ольгу Бондареву. 

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий», — заявила она.  По данной статье Кайзеру грозит до пяти лет лишения свободы. Меру пресечения ему изберут 28 января, уточнили в суде.

По данным «Интерфакса», расследование дело ведет Главное управление МВД по Подмосковью. Суть обвинения не уточняется, однако, как утверждает агентство, следствие оценивает ущерб от деятельности Кайзера более чем в 9 млн руб.

Компания «Экоком», основанная в 1999 г., специализируется на планировании, продаже, поставке и обслуживании систем защиты окружающей среды, а также на строительстве экологически безопасных свалок. Предприятие было задействовано в рекультивации ряда российских полигонов. Например, правительство определило «Экоком» подрядчиком для работы на полигоне «Кучино» в Балашихе, закрытом в 2017 г. по поручению президента России Владимира Путина после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах и нарушения при эксплуатации полигона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных