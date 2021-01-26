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Премьер Италии Конте подал в отставку

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает пресс-служба президента Италии Серджо Маттареллы.

«Президент республики Серджо Маттарелла принял премьер-министра Джузеппе Конте этим утром в Квиринальском дворце, который ушел из возглавляемого им правительства», — говорится в сообщении.

Маттарелла также предложил правительству продолжить исполнять свои текущие обязанности. Власти страны объявили о намерении Конте покинуть должность накануне, 25 января. По данным газеты La Republica, решение Конте связано с потерей правящей коалицией Демократической партии и движения «Пять звезд» большинства в верхней палате парламента. 

Конте стал премьер-министром Италии в июне 2018 г. по итогам парламентских выборов, на которых ни одна из итальянских политических партий не получила решающего перевеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных