Премьер Италии Конте подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает пресс-служба президента Италии Серджо Маттареллы.
«Президент республики Серджо Маттарелла принял премьер-министра Джузеппе Конте этим утром в Квиринальском дворце, который ушел из возглавляемого им правительства», — говорится в сообщении.
Маттарелла также предложил правительству продолжить исполнять свои текущие обязанности. Власти страны объявили о намерении Конте покинуть должность накануне, 25 января. По данным газеты La Republica, решение Конте связано с потерей правящей коалицией Демократической партии и движения «Пять звезд» большинства в верхней палате парламента.
Конте стал премьер-министром Италии в июне 2018 г. по итогам парламентских выборов, на которых ни одна из итальянских политических партий не получила решающего перевеса.