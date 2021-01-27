В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 к марту
Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России может начаться в марте, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. Сейчас фаза медленного роста показателя заболеваемости сменилась фазой стабилизации, отметил Горелов.
«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — рассказал Горелов. По его словам, Россия может вернуться к летним показателям заболеваемости коронавирусом к концу весны, в мае. Вирус не исчезнет полностью, однако заболеваемость снизится, добавил Горелов.
По данным оперштаба на 26 января, в России зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3,2 млн пациентов выздоровели от вируса, более 70 000 — скончались. За сутки был выявлен 18 241 случай заражения коронавирусом.