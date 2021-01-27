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В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 к марту

Ведомости

Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России может начаться в марте, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. Сейчас фаза медленного роста показателя заболеваемости сменилась фазой стабилизации, отметил Горелов.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — рассказал Горелов. По его словам, Россия может вернуться к летним показателям заболеваемости коронавирусом к концу весны, в мае. Вирус не исчезнет полностью, однако заболеваемость снизится, добавил Горелов.

По данным оперштаба на 26 января, в России зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3,2 млн пациентов выздоровели от вируса, более 70 000 — скончались. За сутки был выявлен 18 241 случай заражения коронавирусом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных