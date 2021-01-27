В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 к марту

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — рассказал Горелов. По его словам, Россия может вернуться к летним показателям заболеваемости коронавирусом к концу весны, в мае. Вирус не исчезнет полностью, однако заболеваемость снизится, добавил Горелов.