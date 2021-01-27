Власти поручили разработать план борьбы с фейковыми сайтами с соцвыплатами

«Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства», — пишет издание со ссылкой на исследование Минцифры и Аналитического центра при правительстве, которые до 15 марта, согласно поручению Чернышенко, должны подготовить план мероприятий по итогам предложений. В Минцифры и Роскомнадзоре сказали, что работа над разработкой предложений уже ведется.