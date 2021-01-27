Власти поручили разработать план борьбы с фейковыми сайтами с соцвыплатами
Организаторов мошеннических схем, предлагающих социальные выплаты от имени правительства, привлекут к ответственности. Также проверят вовлечение в эти схемы банков. Такие предложения разрабатывают МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России. Они будут представлены до 25 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства», — пишет издание со ссылкой на исследование Минцифры и Аналитического центра при правительстве, которые до 15 марта, согласно поручению Чернышенко, должны подготовить план мероприятий по итогам предложений. В Минцифры и Роскомнадзоре сказали, что работа над разработкой предложений уже ведется.
Ранее издание сообщало о волне регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий семьям с детьми. При переходе по ссылке пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств. С апреля по июнь 2020 г. Генпрокуратура сообщала о 82,5 тыс. случаев мошенничества, из которых 71% совершен по телефону или через интернет.