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Власти поручили разработать план борьбы с фейковыми сайтами с соцвыплатами

Ведомости

Организаторов мошеннических схем, предлагающих социальные выплаты от имени правительства, привлекут к ответственности. Также проверят вовлечение в эти схемы банков. Такие предложения разрабатывают МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России. Они будут представлены до 25 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства», — пишет издание со ссылкой на исследование Минцифры и Аналитического центра при правительстве, которые до 15 марта, согласно поручению Чернышенко, должны подготовить план мероприятий по итогам предложений. В Минцифры и Роскомнадзоре сказали, что работа над разработкой предложений уже ведется.

Ранее издание сообщало о волне регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий семьям с детьми. При переходе по ссылке пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств. С апреля по июнь 2020 г. Генпрокуратура сообщала о 82,5 тыс. случаев мошенничества, из которых 71% совершен по телефону или через интернет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных