Бывший росгвардеец получил шесть лет за мошенничество с билетами на ЧМ-2018
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника Росгвардии Дениса Молчанова и гражданина Белоруссии Руслана Поливанова к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно за мошенничество с билетами на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 г., сообщил «Коммерсантъ».
Уголовное дело о мошенничестве возбудили после обращения в правоохранительные органы представителей граждан Китая. Они сообщили, что Молчанов и Поливанов пообещали китайским болельщикам билеты на футбольные матчи, получили от них около 86,8 млн руб., но билеты не предоставили. Обвиняемые убедили китайцев, что у них есть хорошие связи в Российском футбольном союзе и МВД, поэтому они смогут достать нужное количество билетов. Молчанов к тому времени уже не работал в Росгвардии, однако представлялся действующим высокопоставленным сотрудником ведомства, отметило издание.
В ходе процесса подсудимые отказывались признать себя причастными к мошенничеству и заявляли, что были посредниками между китайскими болельщиками и президентами одного из спортивных клубов Москвы, который обещал продать им билеты по выделенной клубу квоте, но обманул.
Согласно приговору, Поливанов должен будет выплатить штраф в пользу государства в размере 150 тыс. руб., Молчанов — 200 тыс. руб. Иск на 86,6 млн руб. переадресован гражданскому судопроизводству.