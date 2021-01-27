Бывший росгвардеец получил шесть лет за мошенничество с билетами на ЧМ-2018

Уголовное дело о мошенничестве возбудили после обращения в правоохранительные органы представителей граждан Китая. Они сообщили, что Молчанов и Поливанов пообещали китайским болельщикам билеты на футбольные матчи, получили от них около 86,8 млн руб., но билеты не предоставили. Обвиняемые убедили китайцев, что у них есть хорошие связи в Российском футбольном союзе и МВД, поэтому они смогут достать нужное количество билетов. Молчанов к тому времени уже не работал в Росгвардии, однако представлялся действующим высокопоставленным сотрудником ведомства, отметило издание.