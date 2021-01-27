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Бывший росгвардеец получил шесть лет за мошенничество с билетами на ЧМ-2018

Ведомости

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника Росгвардии Дениса Молчанова и гражданина Белоруссии Руслана Поливанова к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно за мошенничество с билетами на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 г., сообщил «Коммерсантъ». 

Уголовное дело о мошенничестве возбудили после обращения в правоохранительные органы представителей граждан Китая. Они сообщили, что Молчанов и Поливанов пообещали китайским болельщикам билеты на футбольные матчи, получили от них около 86,8 млн руб., но билеты не предоставили. Обвиняемые убедили китайцев, что у них есть хорошие связи в Российском футбольном союзе и МВД, поэтому они смогут достать нужное количество билетов. Молчанов к тому времени уже не работал в Росгвардии, однако представлялся действующим высокопоставленным сотрудником ведомства, отметило издание. 

В ходе процесса подсудимые отказывались признать себя причастными к мошенничеству и заявляли, что были посредниками между китайскими болельщиками и президентами одного из спортивных клубов Москвы, который обещал продать им билеты по выделенной клубу квоте, но обманул. 

Согласно приговору, Поливанов должен будет выплатить штраф в пользу государства в размере 150 тыс. руб., Молчанов — 200 тыс. руб. Иск на 86,6 млн руб. переадресован гражданскому судопроизводству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных