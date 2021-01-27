Россияне рассказали о планируемых в 2021 году покупках
Каждый четвертый россиянин – 26% – планирует в 2021 г. сделать ремонт в квартире или купить мебель, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
«Как и в начале двух предыдущих лет, каждый четвертый россиянин планирует сделать ремонт в квартире или купить мебель в текущем году (26%)», – говорится в сообщении. Совершить туристическую поездку в 2021 г. планируют 20% россиян, приобрести бытовую технику – 15%, оплатить обучение – 12%, купить мобильный телефон или автомобиль – 11%, приобрести абонемент в фитнес-клуб или недвижимость – 8%, купить компьютер или телевизор – 7%.
«На протяжении всего мониторинга, с 2013 г. до 2021 г., самый частым приобретением года россиян становится мобильный телефон или смартфон. В 2020 г. его купили 27% наших соотечественников», — рассказали во ВЦИОМ. Кроме того, 21% россиян в 2020 г. сделали ремонт в квартире, 19% – купили бытовую технику, по 11% – оплатили образование или купили телевизор, по 8% – приобрели компьютер или туристическую путевку, по 7% – приобрели автомобиль или абонемент в фитнес-клуб, 6% – купили предметы роскоши или квартиру.