Россияне рассказали о планируемых в 2021 году покупках

«На протяжении всего мониторинга, с 2013 г. до 2021 г., самый частым приобретением года россиян становится мобильный телефон или смартфон. В 2020 г. его купили 27% наших соотечественников», — рассказали во ВЦИОМ. Кроме того, 21% россиян в 2020 г. сделали ремонт в квартире, 19% – купили бытовую технику, по 11% – оплатили образование или купили телевизор, по 8% – приобрели компьютер или туристическую путевку, по 7% – приобрели автомобиль или абонемент в фитнес-клуб, 6% – купили предметы роскоши или квартиру.