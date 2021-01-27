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Россияне рассказали о планируемых в 2021 году покупках

Ведомости

Каждый четвертый россиянин – 26% – планирует в 2021 г. сделать ремонт в квартире или купить мебель, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

«Как и в начале двух предыдущих лет, каждый четвертый россиянин планирует сделать ремонт в квартире или купить мебель в текущем году (26%)», – говорится в сообщении. Совершить туристическую поездку в 2021 г. планируют 20% россиян, приобрести бытовую технику – 15%, оплатить обучение – 12%, купить мобильный телефон или автомобиль – 11%, приобрести абонемент в фитнес-клуб или недвижимость – 8%, купить компьютер или телевизор – 7%.

«На протяжении всего мониторинга, с 2013 г. до 2021 г., самый частым приобретением года россиян становится мобильный телефон или смартфон. В 2020 г. его купили 27% наших соотечественников», — рассказали во ВЦИОМ. Кроме того, 21% россиян в 2020 г. сделали ремонт в квартире, 19% – купили бытовую технику, по 11% – оплатили образование или купили телевизор, по 8% – приобрели компьютер или туристическую путевку, по 7% – приобрели автомобиль или абонемент в фитнес-клуб, 6% – купили предметы роскоши или квартиру.

Ранее по теме: ВЦИОМ: россияне в целом удовлетворены своей жизнью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных