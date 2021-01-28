В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник V» почти в 100%

«Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%», — рассказала Егорова.