В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник V» почти в 100%
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» в выработке клеточного иммунитета приближается к 100%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории генной инженерии и патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Дарью Егорову.
«Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%», — рассказала Егорова.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.
В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.