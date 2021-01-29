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Названы даты экзаменов для не поступающих в вузы выпускников

Ведомости

Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для выпускников одиннадцатых классов, которые не будут поступать в вузы пройдут в этом году с 24 по 28 мая, сообщается на сайте Рособрнадзора.

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 г.», — говорится в сообщении.

Кроме того, для указанной категории учеников установленный дополнительный период проведения ГВЭ по русскому языку и математике — с 3 по 17 сентября. Он предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее Минпросвещения отменило в 2021 г. досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов из-за пандемии коронавируса. Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля.

Ранее по теме: Минпросвещения отменило досрочный период ЕГЭ в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных