Названы даты экзаменов для не поступающих в вузы выпускников
Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для выпускников одиннадцатых классов, которые не будут поступать в вузы пройдут в этом году с 24 по 28 мая, сообщается на сайте Рособрнадзора.
«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 г.», — говорится в сообщении.
Кроме того, для указанной категории учеников установленный дополнительный период проведения ГВЭ по русскому языку и математике — с 3 по 17 сентября. Он предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки, пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее Минпросвещения отменило в 2021 г. досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов из-за пандемии коронавируса. Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля.