Названы даты экзаменов для не поступающих в вузы выпускников

Кроме того, для указанной категории учеников установленный дополнительный период проведения ГВЭ по русскому языку и математике — с 3 по 17 сентября. Он предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки, пояснили в пресс-службе ведомства.