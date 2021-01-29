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В России работодатели стали реже требовать от сотрудников быть трудоголиками

Ведомости

Доля работодателей, которые считают, что их сотрудники должны быть трудоголиками, снизилась на 5 п.п. за последние 10 лет, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 500 менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. экономически активных жителей России.

Согласно результатам опроса, 32% менеджеров предпочитают брать на работу трудоголиков. При этом таковыми себя считают 68% опрошенных работников. 19% не сомневаются в том, что они настоящие трудоголики. Чаще всего так думают о себе женщины - 72% против 63% мужчин — и люди младше 24 лет — 74%. 32% опрошенных не считают себя трудоголиками, в том числе 6% точно в этом уверены.

Чаще всего трудоголиками считают себя директора — 89%, и квалифицированные рабочие — 87%. Реже всего причисляют себя к трудоголикам системные администраторы и программисты — 22% и 31% соответственно. По мнению 36% опрошенных, трудоголизм — это болезнь, 19% респондентов абсолютно в этом уверены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных