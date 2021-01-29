В России работодатели стали реже требовать от сотрудников быть трудоголиками
Согласно результатам опроса, 32% менеджеров предпочитают брать на работу трудоголиков. При этом таковыми себя считают 68% опрошенных работников. 19% не сомневаются в том, что они настоящие трудоголики. Чаще всего так думают о себе женщины - 72% против 63% мужчин — и люди младше 24 лет — 74%. 32% опрошенных не считают себя трудоголиками, в том числе 6% точно в этом уверены.
Чаще всего трудоголиками считают себя директора — 89%, и квалифицированные рабочие — 87%. Реже всего причисляют себя к трудоголикам системные администраторы и программисты — 22% и 31% соответственно. По мнению 36% опрошенных, трудоголизм — это болезнь, 19% респондентов абсолютно в этом уверены.