В России работодатели стали реже требовать от сотрудников быть трудоголиками

Согласно результатам опроса, 32% менеджеров предпочитают брать на работу трудоголиков. При этом таковыми себя считают 68% опрошенных работников. 19% не сомневаются в том, что они настоящие трудоголики. Чаще всего так думают о себе женщины - 72% против 63% мужчин — и люди младше 24 лет — 74%. 32% опрошенных не считают себя трудоголиками, в том числе 6% точно в этом уверены.