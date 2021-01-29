В правительстве назвали российские города с самым опасным воздухом

Абрамченко отметила, что в 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% к 2024 г., затем проект будет расширен. По результатам экологического мониторинга определены населенные пункты, где также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В список вошли 48 городов.