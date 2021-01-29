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В правительстве назвали российские города с самым опасным воздухом

Ведомости

Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск вошли в тройку российских городов с самым опасным для здоровья человека воздухом, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

«Роспотребнадзор ранжировал города-участники федпроекта по совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков по сумме рангов следующим образом: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск и Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск», – сказала Абрамченко.

Данные основаны на таких показателях, как численность населения в зонах неприемлемого хронического воздействия загрязняющих веществ, число классов заболеваний, по которым возможны нарушения здоровья, тяжесть последствий для здоровья человека при воздействии химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух.

Абрамченко отметила, что в 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% к 2024 г., затем проект будет расширен. По результатам экологического мониторинга определены населенные пункты, где также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В список вошли 48 городов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных