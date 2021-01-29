В правительстве назвали российские города с самым опасным воздухом
Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск вошли в тройку российских городов с самым опасным для здоровья человека воздухом, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.
«Роспотребнадзор ранжировал города-участники федпроекта по совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков по сумме рангов следующим образом: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск и Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск», – сказала Абрамченко.
Данные основаны на таких показателях, как численность населения в зонах неприемлемого хронического воздействия загрязняющих веществ, число классов заболеваний, по которым возможны нарушения здоровья, тяжесть последствий для здоровья человека при воздействии химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух.
Абрамченко отметила, что в 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% к 2024 г., затем проект будет расширен. По результатам экологического мониторинга определены населенные пункты, где также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В список вошли 48 городов.