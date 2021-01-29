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Регулятор ЕС не нашел связи между прививкой пожилых в Финляндии их их смертью

Ведомости

Связи между прививкой вакциной от коронавируса Comirnaty, которую получили некоторые пожилые люди в Финляндии, и их последующей смертью, нет, заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

«Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что данные не показывают связи с вакцинацией Comirnaty, и эти случаи не вызывают беспокойства по поводу безопасности», — говорится в сообщении ведомства. Там заверили, что продолжат вести наблюдение о последствиях применения препарата и анализ случаев смерти после вакцинации.

«Данные о безопасности, собранные при использовании Comirnaty в ходе вакцинации, соответствуют известному профилю безопасности вакцины, и никаких новых побочных эффектов выявлено не было», — заверили в EMA.

Массовая вакцинация вакциной Comirnaty стартовала в Финляндии 27 декабря 2020 г. С того момента у некоторых привившихся наблюдались побочные эффекты, всего таковых зафиксировано 188. Среди них — высокая температура, головные, мышечные и суставные боли, тошнота и усталость. Наблюдались также тяжелые последствия, например, анафилактический шок. В конце января стало известно о смерти трех пожилых граждан Финляндии, привившихся вакциной Comirnaty.

Это не первое сообщение о смерти после вакцинации в Европе. До этого девять привившихся умерли во Франции, еще 23 — в Норвегии. Большинство из умерших были старше 65 лет.

Регулятор Евросоюза уже одобрил применение на всей территории вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет порядка 95%. К началу января  ЕС договорился о закупках 2,3 млрд доз вакцин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных