Регулятор ЕС не нашел связи между прививкой пожилых в Финляндии их их смертью
Связи между прививкой вакциной от коронавируса Comirnaty, которую получили некоторые пожилые люди в Финляндии, и их последующей смертью, нет, заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).
«Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что данные не показывают связи с вакцинацией Comirnaty, и эти случаи не вызывают беспокойства по поводу безопасности», — говорится в сообщении ведомства. Там заверили, что продолжат вести наблюдение о последствиях применения препарата и анализ случаев смерти после вакцинации.
«Данные о безопасности, собранные при использовании Comirnaty в ходе вакцинации, соответствуют известному профилю безопасности вакцины, и никаких новых побочных эффектов выявлено не было», — заверили в EMA.
Массовая вакцинация вакциной Comirnaty стартовала в Финляндии 27 декабря 2020 г. С того момента у некоторых привившихся наблюдались побочные эффекты, всего таковых зафиксировано 188. Среди них — высокая температура, головные, мышечные и суставные боли, тошнота и усталость. Наблюдались также тяжелые последствия, например, анафилактический шок. В конце января стало известно о смерти трех пожилых граждан Финляндии, привившихся вакциной Comirnaty.
Это не первое сообщение о смерти после вакцинации в Европе. До этого девять привившихся умерли во Франции, еще 23 — в Норвегии. Большинство из умерших были старше 65 лет.
Регулятор Евросоюза уже одобрил применение на всей территории вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет порядка 95%. К началу января ЕС договорился о закупках 2,3 млрд доз вакцин.