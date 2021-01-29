Регулятор ЕС не нашел связи между прививкой пожилых в Финляндии их их смертью

«Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что данные не показывают связи с вакцинацией Comirnaty, и эти случаи не вызывают беспокойства по поводу безопасности», — говорится в сообщении ведомства. Там заверили, что продолжат вести наблюдение о последствиях применения препарата и анализ случаев смерти после вакцинации.