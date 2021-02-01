Роспотребнадзор предупредил о новых видах мошенничества в период пандемии

В период пандемии аферисты начали звонить людям и говорить, что они якобы контактировали с зараженным коронавирусом и теперь им нужно сдать платный тест на коронавирус на дому. В Роспотребнадзоре отметили, что нельзя переводить таким людям деньги и давать им свои личные данные. Лаборатории проводят платные анализы на коронавирус на дому только по запросу клиента, информацию о лабораториях можно найти в интернете, уточнили в ведомстве.