Роспотребнадзор предупредил о новых видах мошенничества в период пандемии
Мошенники в период пандемии предлагают купить лекарства или пищевые добавки, которые якобы помогают в лечении коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Также появились предложения о покупке средств индивидуальной защиты с обязательной предоплатой, очистителей воздуха, которые «удаляют вирус», и другие средства, якобы препятствующие заражению.
В период пандемии аферисты начали звонить людям и говорить, что они якобы контактировали с зараженным коронавирусом и теперь им нужно сдать платный тест на коронавирус на дому. В Роспотребнадзоре отметили, что нельзя переводить таким людям деньги и давать им свои личные данные. Лаборатории проводят платные анализы на коронавирус на дому только по запросу клиента, информацию о лабораториях можно найти в интернете, уточнили в ведомстве.
Также мошенники могут попросить личные данные якобы для получения господдержки или компенсации ущерба от коронавируса. Сотрудники госорганов, по данным Роспотребнадзора, не запрашивают такую информацию по телефону и не ходят по квартирам.
Мошенники могут предложить сделать бесплатный тест на коронавирус, прививку от него или провести дезинфекцию квартиры. Цель такого визита — квартирная кража. Кроме того, людям могут приходить фишинговые рассылки, например, про то, как избавиться от коронавируса в квартире с помощью фена. Таким способом мошенники могут украсть данные карты клиента, отметили в Роспотребнадзоре.
«Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку». Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства», — сообщили в ведомстве.