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Роспотребнадзор предупредил о новых видах мошенничества в период пандемии

Ведомости

Мошенники в период пандемии предлагают купить лекарства или пищевые добавки, которые якобы помогают в лечении коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Также появились предложения о покупке средств индивидуальной защиты с обязательной предоплатой, очистителей воздуха, которые «удаляют вирус», и другие средства, якобы препятствующие заражению.

В период пандемии аферисты начали звонить людям и говорить, что они якобы контактировали с зараженным коронавирусом и теперь им нужно сдать платный тест на коронавирус на дому. В Роспотребнадзоре отметили, что нельзя переводить таким людям деньги и давать им свои личные данные. Лаборатории проводят платные анализы на коронавирус на дому только по запросу клиента, информацию о лабораториях можно найти в интернете, уточнили в ведомстве. 

Также мошенники могут попросить личные данные якобы для получения господдержки или компенсации ущерба от коронавируса. Сотрудники госорганов, по данным Роспотребнадзора, не запрашивают такую информацию по телефону и не ходят по квартирам. 

Мошенники могут предложить сделать бесплатный тест на коронавирус, прививку от него или провести дезинфекцию квартиры. Цель такого визита — квартирная кража. Кроме того, людям могут приходить фишинговые рассылки, например, про то, как избавиться от коронавируса в квартире с помощью фена. Таким способом мошенники могут украсть данные карты клиента, отметили в Роспотребнадзоре. 

«Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку». Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства», — сообщили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных