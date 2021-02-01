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Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

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Народный артист СССР Василий Лановой похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

«Василий Лановой, который умер 28 января на 88-м году жизни, похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище», — говорится в сообщении. Гражданскую панихиду, которая прошла в театре им. Вахтангова, посетили около 2000 человек. 

Проститься с актером пришли первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, ректор театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, директор РАМТ Софья Апфельбаум, артисты Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, Александр Олешко и другие.

Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер 28 января в возрасте 87 лет. 2 января стало известно, что актер вместе с супругой заразились коронавирусной инфекцией. У артиста обнаружили поражение 5% легких и диагностировали пневмонию.

Соболезнования в связи с его смертью выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.

Артист родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны». С 1957 г. выступал в театре им. Вахтангова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных