Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

Артист родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны». С 1957 г. выступал в театре им. Вахтангова.