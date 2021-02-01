Умер сценарист «Симпсонов» Марк Уилмор
Сценарист и исполнительный продюсер мультсериала «Симпсоны» Марк Уилмор умер после заболевания коронавирусом, сообщил его брат Ларри в Twitter.
«Марк Эдвард Уилмор ушел из жизни прошлой ночью после борьбы с коронавирусом и другими болезнями, от которых он страдал много лет», — написал Ларри Уилмор.
Уилмору было 57 лет. Как сообщает издание Hollywood Reporter, он также был одним из сценаристов скетч-сериала In living color («В ярких красках») и программы The Tonight Show с Джеем Лено.
В 2008 г., как сообщает издание Deadline, Уилмор получил Emmy за работу продюсером одного из эпизодов «Симпсонов».