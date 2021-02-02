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Армения подала жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ

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Правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека, сообщает армянское представительство в суде на своей странице в Facebook. Ереван обвиняет Баку в нарушении нескольких конвенций во время конфликта в Нагорном Карабахе этой осенью.

«Вчера, 1 февраля, правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека из-за нарушений конвенций во время и после развязанной Азербайджаном войны», — говорится в сообщении представительства.

В частности, Азербайджан, как считают в Армении, нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование, а также ряд других прав.

«В числе прочего, правительство (Армении) подняло вопросы, относящиеся к защите прав военнопленных и пленных гражданских лиц, переселенных лиц, умерших, раненых граждан и родных, лиц, потерявших собственность, местных и международных представителей СМИ», — отметила армянская сторона.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных