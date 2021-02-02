Армения подала жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ
Правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека, сообщает армянское представительство в суде на своей странице в Facebook. Ереван обвиняет Баку в нарушении нескольких конвенций во время конфликта в Нагорном Карабахе этой осенью.
«Вчера, 1 февраля, правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека из-за нарушений конвенций во время и после развязанной Азербайджаном войны», — говорится в сообщении представительства.
В частности, Азербайджан, как считают в Армении, нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование, а также ряд других прав.
«В числе прочего, правительство (Армении) подняло вопросы, относящиеся к защите прав военнопленных и пленных гражданских лиц, переселенных лиц, умерших, раненых граждан и родных, лиц, потерявших собственность, местных и международных представителей СМИ», — отметила армянская сторона.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших.