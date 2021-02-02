Квартал красных фонарей планируют перенести на окраину Амстердама
Власти Амстердама намерены перенести квартал красных фонарей за пределы центра города в рамках пересмотра туристической политики, сообщает Independent.
«Советники согласовали планы по перемещению квартала красных фонарей за пределы исторической части центра Амстердама», — пишет издание, отмечая, что пока неизвестно, где именно будет расположен квартал.
Отмечается, что планы по туристической «перезагрузке» были выдвинуты мэром Амстердама Фемке Халсемой, чтобы сделать центр города более пригодным для жизни и подавить наркотуризм.
«Эти меры направлены на то, чтобы привести к лучшему сочетанию функций, лучшему контролю, ценной экономике посетителей и укреплению культурного разнообразия и местной идентичности», — сказала мэр. По ее словам, также они должны способствовать увеличению доступности общественного пространства и количества зеленых насаждений.