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Квартал красных фонарей планируют перенести на окраину Амстердама

Ведомости

Власти Амстердама намерены перенести квартал красных фонарей за пределы центра города в рамках пересмотра туристической политики, сообщает Independent.

«Советники согласовали планы по перемещению квартала красных фонарей за пределы исторической части центра Амстердама», — пишет издание, отмечая, что пока неизвестно, где именно будет расположен квартал.

Отмечается, что планы по туристической «перезагрузке» были выдвинуты мэром Амстердама Фемке Халсемой, чтобы сделать центр города более пригодным для жизни и подавить наркотуризм.

«Эти меры направлены на то, чтобы привести к лучшему сочетанию функций, лучшему контролю, ценной экономике посетителей и укреплению культурного разнообразия и местной идентичности», — сказала мэр. По ее словам, также они должны способствовать увеличению доступности общественного пространства и количества зеленых насаждений.

Ранее по теме: Два нидерландских пенсионных фонда инвестируют 60 млн евро в реконструкцию квартала красных фонарей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных