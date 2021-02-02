Квартал красных фонарей планируют перенести на окраину Амстердама

«Эти меры направлены на то, чтобы привести к лучшему сочетанию функций, лучшему контролю, ценной экономике посетителей и укреплению культурного разнообразия и местной идентичности», — сказала мэр. По ее словам, также они должны способствовать увеличению доступности общественного пространства и количества зеленых насаждений.