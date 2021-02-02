Мишустин назначил Романа Новикова врио руководителя Росавтодора

Роман Новиков родился в 1969 г. в Белгороде. Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. Прошел службу в вооруженных силах. Трудился на руководящих должностях в дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе, ФКУ «Дороги России», управлении автомобильных дорог «Тамань», федеральном управлении автомобильных дорог «Центральная Россия». В сентябре 2020 г. был назначен заместителем руководителя Росавтодора.