ФАС завела дело против Ростуризма из-за конкурса на туристические гранты

Из конкурсной документации следует, что «Русское географическое общество», председателем попечительского совета которого является президент России Владимир Путин, по итогам конкурса получило гранты на 2,8 и 3 млн руб. При этом архангельское отделение организации получило еще два гранта на 2 млн и 1,5 млн руб., а алтайское отделение РГО — и еще два гранта каждый на сумму около 2 млн руб. По данным издания, одним из членов конкурсной комиссии, распределявшей гранты, был директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества (РГО) Сергей Чечулин.