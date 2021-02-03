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ФАС завела дело против Ростуризма из-за конкурса на туристические гранты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце января возбудила дело против Ростуризма по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» при проведении конкурса на получение грантов, сообщает РБК со ссылкой на копию решения, подписанного замруководителя ведомства Тимофеем Нижегородцевым.

«Ростуризм подозревают в нарушении процедуры проведения конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма, что могло привести к ограничению конкуренции», — передала через представителя начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг службы Надежда Шаравская.

Из конкурсной документации следует, что «Русское географическое общество», председателем попечительского совета которого является президент России Владимир Путин, по итогам конкурса получило гранты на 2,8 и 3 млн руб. При этом архангельское отделение организации получило еще два гранта на 2 млн и 1,5 млн руб., а алтайское отделение РГО — и еще два гранта каждый на сумму около 2 млн руб. По данным издания, одним из членов конкурсной комиссии, распределявшей гранты, был директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества (РГО) Сергей Чечулин.

Отмечается, что на результаты конкурса в ФАС пожаловались сами участники торгов. Копию о возбуждении дела служба направила восьми компаниям в нескольких регионах, в том числе в Москве, Петербурге, Севастополе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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