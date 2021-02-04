Эксперты назвали долю отказывающихся носить маску на работе россиян
Аналитики рассказали, что 5% респондентов отказываются надевать маску даже по требованию работодателя. Опрошенные заявляли, что у них есть антитела к коронавирусу, им некомфортно носить маску или они не верят в серьезность коронавируса.
Носят медицинскую маску на работе 14% респондентов, хотя работодатель этого не требует. Чаще всего используют маски женщины — 73% против 69% мужчин. По данным экспертов, чаще всего носить маску на работе готовы более молодые люди: 78% респондентов младше 34 лет и 67% опрошенных старше 45.
По данным исследования, 62% работодателей заставляют сотрудников носить маски. 18% компаний предъявляют такое требование к части сотрудников, например, к тем, кто непосредственно работает с людьми. Чем больше в компании сотрудников, тем чаще от них требуется использовать маски, отметили аналитики.