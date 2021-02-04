Эксперты назвали долю отказывающихся носить маску на работе россиян

Носят медицинскую маску на работе 14% респондентов, хотя работодатель этого не требует. Чаще всего используют маски женщины — 73% против 69% мужчин. По данным экспертов, чаще всего носить маску на работе готовы более молодые люди: 78% респондентов младше 34 лет и 67% опрошенных старше 45.