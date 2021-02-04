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Эксперты назвали долю отказывающихся носить маску на работе россиян

Ведомости

Около трети россиян — 30% — сообщили, что не надевают медицинские маски на работе, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. работников и 500 компаний.

Аналитики рассказали, что 5% респондентов отказываются надевать маску даже по требованию работодателя. Опрошенные заявляли, что у них есть антитела к коронавирусу, им некомфортно носить маску или они не верят в серьезность коронавируса. 

Носят медицинскую маску на работе 14% респондентов, хотя работодатель этого не требует. Чаще всего используют маски женщины — 73% против 69% мужчин. По данным экспертов, чаще всего носить маску на работе готовы более молодые люди: 78% респондентов младше 34 лет и 67% опрошенных старше 45. 

По данным исследования, 62% работодателей заставляют сотрудников носить маски. 18% компаний предъявляют такое требование к части сотрудников, например, к тем, кто непосредственно работает с людьми. Чем больше в компании сотрудников, тем чаще от них требуется использовать маски, отметили аналитики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных