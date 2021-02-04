В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля траур по погибшим при пожаре на производственном складе, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам погибших. Память о мужестве, отваге, профессионализме красноярских спасателей, преданных своему служебному долгу, останется жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.
3 февраля в Красноярске произошел крупный пожар на складе, рассказали в пресс-службе. Спасатели искали людей в горящем здании. Часть кровли обрушилась, спасатели потеряли связь с несколькими пожарными. Позднее были найдены тела работника склада и троих пожарных.
По данным МЧС, жертвами пожара стали 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев, писал ТАСС. Имя погибшего рабочего не уточняется. СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).