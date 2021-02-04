В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре

По данным МЧС, жертвами пожара стали 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев, писал ТАСС. Имя погибшего рабочего не уточняется. СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).