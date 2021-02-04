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В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре

Ведомости

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля траур по погибшим при пожаре на производственном складе, сообщила пресс-служба правительства региона. 

«Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам погибших. Память о мужестве, отваге, профессионализме красноярских спасателей, преданных своему служебному долгу, останется жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.

3 февраля в Красноярске произошел крупный пожар на складе, рассказали в пресс-службе. Спасатели искали людей в горящем здании. Часть кровли обрушилась, спасатели потеряли связь с несколькими пожарными. Позднее были найдены тела работника склада и троих пожарных. 

По данным МЧС, жертвами пожара стали 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев, писал ТАСС. Имя погибшего рабочего не уточняется. СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Ранее по теме: При пожаре на рынке в Краснодаре погиб один человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных